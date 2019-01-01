Общество

В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о проведении референдума по храму

22 мая15:42

Депутат от Свердловской области рассказал, что общественники уже подают документы в местный парламент для проведения референдума. 

Конфликт между сторонниками сохранения сквера в центре Екатеринбурга и приверженцами строительства на его месте храма может быть решён с помощью референдума. Об этом рассказал в пресс-центре НСН член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, депутат от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, такой вариант рассмотрит местная Дума.

Не против храма, но против хама

«Сформировали инициативную группу, вносят документы в Думу о проведении референдума. Юристы сейчас будут смотреть на легитимность подачи документов, вопросы для референдума. Потому что правда где-то посредине… Мы обсуждали с депутатами это. Те вопросы, которые выставлялись весной [на референдум], они звучали некорректно. И выносить их на голосование, наверное, было юридически неправильно. Это с одной стороны. Хотя общественники говорят нам несколько другое. Я думаю, что ситуация сложная, но не тупиковая», — заметил парламентарий.

Ранее в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин указал на недостатки социологических опросов общественного мнения. Напомним, власти Екатеринбурга настаивают на проведении опроса вместо референдума, указывая горожанам на дороговизну и сложность в проведении плебисцита.


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ФОТО: Церковь Украина
ТЕГИ:ХрамыЕкатеринбургРеферендум

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