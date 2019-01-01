В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о проведении референдума по храму

«Сформировали инициативную группу, вносят документы в Думу о проведении референдума. Юристы сейчас будут смотреть на легитимность подачи документов, вопросы для референдума. Потому что правда где-то посредине… Мы обсуждали с депутатами это. Те вопросы, которые выставлялись весной [на референдум], они звучали некорректно. И выносить их на голосование, наверное, было юридически неправильно. Это с одной стороны. Хотя общественники говорят нам несколько другое. Я думаю, что ситуация сложная, но не тупиковая», — заметил парламентарий.

Ранее в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин указал на недостатки социологических опросов общественного мнения. Напомним, власти Екатеринбурга настаивают на проведении опроса вместо референдума, указывая горожанам на дороговизну и сложность в проведении плебисцита.



