В Екатеринбурге рассмотрят вопрос о проведении референдума по храму
Депутат от Свердловской области рассказал, что общественники уже подают документы в местный парламент для проведения референдума.
Конфликт между сторонниками сохранения сквера в центре Екатеринбурга и приверженцами строительства на его месте храма может быть решён с помощью референдума. Об этом рассказал в пресс-центре НСН член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, депутат от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, такой вариант рассмотрит местная Дума.
«Сформировали инициативную группу, вносят документы в Думу о проведении референдума. Юристы сейчас будут смотреть на легитимность подачи документов, вопросы для референдума. Потому что правда где-то посредине… Мы обсуждали с депутатами это. Те вопросы, которые выставлялись весной [на референдум], они звучали некорректно. И выносить их на голосование, наверное, было юридически неправильно. Это с одной стороны. Хотя общественники говорят нам несколько другое. Я думаю, что ситуация сложная, но не тупиковая», — заметил парламентарий.
Ранее в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин указал на недостатки социологических опросов общественного мнения. Напомним, власти Екатеринбурга настаивают на проведении опроса вместо референдума, указывая горожанам на дороговизну и сложность в проведении плебисцита.
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