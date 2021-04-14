В Госдуме обрекли бедных россиян продолжать платить НДФЛ
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества заявил НСН, что отмена налогов для россиян с зарплатой ниже 24260 рублей подтолкнет работодателей к зарплатам в конвертах.
Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ установлен в сумме 12 130 рублей в месяц. Согласно законопроекту, граждане с зарплатой менее 24 260 рублей, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, что будет стимулировать рост потребления в стране.
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Максим Иванов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что государство для начала обязано предпринимать усилия по повышению уровня жизни, а уже затем концентрироваться на налогах.
«Мы же понимаем, что такое минимальный размер заработной платы - это величина, отталкиваясь от которой рассчитываются все пособия, и поэтому упоминание не совсем корректно. Я думаю, что это популистский законопроект, нам необходимо повышать жизненный уровень людей, уровень заработной платы, а не освобождать кого-то от налогов. В случае, если мы будем это делать, то работодатели будут стремиться к тому, чтобы снижать официальную зарплату и платить ее в конвертах. А это уменьшит налогооблагаемую базу, и бюджет тоже будет уменьшаться», - отметил парламентарий.
По его словам, в 2020 году из-за того, что во время пандемии зарплаты часто платились в конвертах, Свердловская область недополучила 40 миллиардов рублей.
«Помощь должна быть адресной, помогать нужно тем, кто в ней нуждается, а не делают вид. И дать людям заработать – это нормальная практика для многих стран. Мы ввели прогрессивную шкалу налогов, обложив доход свыше пяти миллионов более высоким налогом. Вообще, нужно рассматривать все варианты, чтобы те, кто живет не очень богато, жили лучше, а доход повышался не только на бумаге. А для этого нужно развивать производство, чтобы люди получали больше денег», - заключил депутат.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники написал, что повышение налогов может стать одним из вариантов восстановления экономики России после пандемии. Первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что появившуюся в западном СМИ информацию можно расценивать как вброс. Однако в России, по его мнению, уже давно нужно перераспределить социальную нагрузку.
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