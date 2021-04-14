В Госдуме обрекли бедных россиян продолжать платить НДФЛ

Госдума отклонила законопроект, в котором предполагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц граждан, чей ежемесячный доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ установлен в сумме 12 130 рублей в месяц. Согласно законопроекту, граждане с зарплатой менее 24 260 рублей, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%, что будет стимулировать рост потребления в стране.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Максим Иванов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что государство для начала обязано предпринимать усилия по повышению уровня жизни, а уже затем концентрироваться на налогах.