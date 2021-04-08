Народ и партия не едины. Единороссы не верят в «чрезмерные налоги»
Первый зампред парламентской фракции Андрей Исаев считает, что в будущем возможно снижение налогов для самых бедных россиян.
Более трети россиян (36%) считают выплачиваемые ими налоги чрезмерными, среди граждан 25-34 лет такого мнения придерживаются 49% респондентов, показал недавний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не согласен с тем, что в России высокие налоги:
«Если провести такой опрос в любой стране мира, то не менее трети скажут, что налоги чрезмерные. Любой человек считает, что лучше, чтобы вообще налогов не было. Платить налоги неприятно, но они - необходимость, без которой не может существовать государство, решать стоящие перед ним социальные вопросы. Снижение налога для наиболее незащищенных граждан возможно как один из следующих шагов. Во всяком случае, такая идея у нас в партии обсуждается, однозначной поддержки она пока не нашла», - отметил он.
В то же время вводить прогрессивную шкалу НДФЛ в России всё ещё рано, уверен Исаев.
«Важно проводить дифференциацию подоходного налога, но осторожную и, главное, целевую, так как вы знаете, что эти деньги идут на лечение детей, болеющих тяжелыми орфанными заболеваниями. Торопиться с дальнейшим повышением подоходного налога мы считаем преждевременным. Первый осторожный шаг в таком направлении (ставка 15% на доходы свыше 5 млн рублей - прим НСН), который предложил президент, - это правильный путь, потому что мы прекрасно помним ситуацию, которая была до введения так называемой плоской шкалы налога. Там налог разнился от 12% до 30%, но 30% не платил практически никто. 96% платило по низкой ставке. Значительная часть доходов ушла в тень, а введение плоской шкалы в 2000 году позволило резко, на 80% увеличить собираемость подоходного налога. И это, хочу напомнить, позволило закрыть долги по заработной плате перед работниками бюджетной сферы, которые существовали на начало 2000 года», - заявил депутат.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на пресс-конференции НСН предложил ввести налог для сверхбогатых в 25%.
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