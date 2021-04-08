Народ и партия не едины. Единороссы не верят в «чрезмерные налоги»

В то же время вводить прогрессивную шкалу НДФЛ в России всё ещё рано, уверен Исаев.

«Важно проводить дифференциацию подоходного налога, но осторожную и, главное, целевую, так как вы знаете, что эти деньги идут на лечение детей, болеющих тяжелыми орфанными заболеваниями. Торопиться с дальнейшим повышением подоходного налога мы считаем преждевременным. Первый осторожный шаг в таком направлении (ставка 15% на доходы свыше 5 млн рублей - прим НСН), который предложил президент, - это правильный путь, потому что мы прекрасно помним ситуацию, которая была до введения так называемой плоской шкалы налога. Там налог разнился от 12% до 30%, но 30% не платил практически никто. 96% платило по низкой ставке. Значительная часть доходов ушла в тень, а введение плоской шкалы в 2000 году позволило резко, на 80% увеличить собираемость подоходного налога. И это, хочу напомнить, позволило закрыть долги по заработной плате перед работниками бюджетной сферы, которые существовали на начало 2000 года», - заявил депутат.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на пресс-конференции НСН предложил ввести налог для сверхбогатых в 25%.

