В «Единой России» выступили против идеи налога для домохозяек

Ранее соответствующее предложение высказал депутат от «Единой России» Сергей Вострецов. По словам Исаева, это предложение является личной позицией Вострецова и партия ее не поддерживает.

Исаев также отметил, что это идея даже не выносилась на обсуждение. При этом он подчеркнул, что в партии осторожно относятся к введению дополнительных налогов, отметив болезненность темы.

Ранее НСН сообщала, что депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда).







