СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в жилой многоэтажный дом в Ростове, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам местных жителей, поврежден 14-й этаж. Части беспилотника вместе с частью фасада упали на припаркованные машины.
Сначала жители услышали грохот, затем появился дым. Взрывы слышали в районах Левенцовка, Советский и Чкаловский.
Как заявил глава города Александр Скрябин, при налете БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и промышленное предприятие.
Ранее в Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
- СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
- Трамп определился с мерами воздействия на Иран
- Новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года
- СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино
- В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
- Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд
- Россиянам запретили передавать свои генетические данные иностранцам
- Великобритания и Франция не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США
- СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru