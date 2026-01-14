СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины врезались в жилой многоэтажный дом в Ростове, сообщает Telegram-канал Mash.

Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери

По словам местных жителей, поврежден 14-й этаж. Части беспилотника вместе с частью фасада упали на припаркованные машины.

Сначала жители услышали грохот, затем появился дым. Взрывы слышали в районах Левенцовка, Советский и Чкаловский.

Как заявил глава города Александр Скрябин, при налете БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и промышленное предприятие.

Ранее в Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
