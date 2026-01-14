Трамп определился с мерами воздействия на Иран

Глава государства указал, что ему «точно известно», какие именно меры будут применены, однако окончательное решение еще предстоит принять. Трамп отказался раскрывать детали, включая возможность военного вмешательства, кибератак или иных форм поддержки протестующих.

«Я точно знаю, что это будет. Нам нужно принять решение. Но, очевидно, я не могу этого озвучить», — сказал он. При этом глава Белого дома призвал иранские власти к гуманности. «У них большие проблемы. Я надеюсь, они не станут убивать людей... Мне кажется, они поступают очень плохо, но это не подтвержденная информация», - отметил президент.

Ранее стало известно, что в Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

