Делягин: Отказ от НДФЛ для неимущих позволит собрать больше налогов
Директор Института проблем глобализации заявил НСН, что 30 млн россиян будут платить мало, но больше чем ноль, который они платят сейчас.
Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Как сообщили в пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, а также его соавторов - вице-спикера Игоря Лебедева и депутата Бориса Пайкина, отмена НДФЛ для таких категорий граждан «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет им реальную поддержку».
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил в беседе с НСН внимание на то, что идея эта не нова, но ее реализация позволила бы существенно повысить собираемость налогов.
«Во-первых, отмечу, что эта идея не нова, называется она "прогрессивная шкала подоходного налога". В выдвинутом варианте ЛДПР она представлена в смягченной форме: не повышать налогообложение богатых, а снять налогообложение с бедных. И это разумный и правильный шаг», - считает экономист.
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Напомним, в сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил путем введения необлагаемого минимума освободить от НДФЛ малоимущих россиян. В ноябре министр финансов Антон Силуанов призвал взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи.
Но в любом случае дело, скорее всего, сдвинется с мертвой точки, потому что огромное число россиян, не платящих налоги в принципе, болезненная и давно назревшая проблема.
«При принятии законопроекта повысится собираемость налогов. 30 млн россиян сейчас работают в тени. Если я получаю два МРОТ, то я спокойно выхожу из тени, потому что я плачу налоги только с маленького хвостика, который превышает. Люди будут платить мало, но больше чем ноль, который они платят сейчас», - уверен эксперт.
Как отметил Михаил Делягин, власти пока не говорят об увеличении налогов для богатых, потому что налоговая система в стране разбалансированная. Бизнес облагается «бешеным налогом», но в экономику эти деньги не возвращаются. Более 14 трлн рублей, по словам экономиста, лежит без движения.
Косвенные предпосылки к тому, что Госдума примет законопроект, лежат в словах главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Тот в конце 2019 года заявил, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы полезна для экономики. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает данную меру, но также добавила, что ее еще нужно обдумать.
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