Делягин: Отказ от НДФЛ для неимущих позволит собрать больше налогов

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты НДФЛ россиян, доход которых ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Как сообщили в пресс-служба одного из авторов проекта, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, а также его соавторов - вице-спикера Игоря Лебедева и депутата Бориса Пайкина, отмена НДФЛ для таких категорий граждан «позволит дать более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения, а также окажет им реальную поддержку».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин обратил в беседе с НСН внимание на то, что идея эта не нова, но ее реализация позволила бы существенно повысить собираемость налогов.

«Во-первых, отмечу, что эта идея не нова, называется она "прогрессивная шкала подоходного налога". В выдвинутом варианте ЛДПР она представлена в смягченной форме: не повышать налогообложение богатых, а снять налогообложение с бедных. И это разумный и правильный шаг», - считает экономист.