СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов

По данным парламентария, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги. До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили главу одной из фракций, предлагавшего неправомерную выгоду другим парламентариям за голосование по законопроектам. Издание «Украинская правда» сообщило, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

