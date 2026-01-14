СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России) подтвердил обыски в офисе партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», сообщает РИА Новости.

Царев: Тимошенко нанесет удар по Зеленскому, когда тот ослабнет

По данным парламентария, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги. До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили главу одной из фракций, предлагавшего неправомерную выгоду другим парламентариям за голосование по законопроектам. Издание «Украинская правда» сообщило, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.

Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: flickr.com // morozis
ТЕГИ:УкраинаЮлия Тимошенко

