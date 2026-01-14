СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России) подтвердил обыски в офисе партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина», сообщает РИА Новости.
По данным парламентария, она вела переговоры с несколькими депутатами о присоединении к ее фракции за деньги. До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили, что разоблачили главу одной из фракций, предлагавшего неправомерную выгоду другим парламентариям за голосование по законопроектам. Издание «Украинская правда» сообщило, что обыски проходят в офисе партии Тимошенко.
Ранее Тимошенко заявила, что «Батькивщина» не поддержит законопроект об усилении полномочий НАБУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Обломки украинского беспилотника врезались в многоэтажку в Ростове
- СМИ: Тимошенко подозревают в попытке подкупить депутатов
- Трамп определился с мерами воздействия на Иран
- Новые автомобили подорожали на 1,5–3% с начала 2026 года
- СМИ: У экс-мэра Сочи хотят изъять недвижимость, деньги, драгоценности и вино
- В Иране в ходе протестов могли погибнуть 12 тысяч человек
- Международные резервы России за неделю выросли на $11 млрд
- Россиянам запретили передавать свои генетические данные иностранцам
- Великобритания и Франция не хотят отправлять войска на Украину без поддержки США
- СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru