Сомнения Путина. Президент не уверен в том, что россияне стали жить лучше

Сомнения в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему, выразил Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Перемены, которые почувствуют граждане, глава государства назвал «ключевым результатом, которого предстоит добиться» в ходе реализации национальных проектов. Она идет недостаточно быстрыми темпами, год фактически упущен, - констатировал Путин. Об отсутствии ощущения положительных изменений у граждан страны свидетельствуют в том числе исследования Федеральной службы охраны, отметив, что им «нельзя не доверять», - добавил президент. Напомним, НСН приводила выдержки из отчета ФСО, согласно которым, в частности, более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, тогда как именно на многодетные семьи были направлены неоднократно декларированные государством меры поддержки.

Задачей номер один Владимир Путин назвал на заседании правительства достижение устойчивого роста реальных доходов населения. По его словам, увеличение темпов роста экономики, улучшение ее структуры, чему посвящены национальные проекты и национальные цели развития, самоцелью не является. «Самоцелью является улучшение жизни граждан, - сказал Путин. - Мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена. Вот это задача номер один», - заявил глава государства.

И еще одно важное замечание, прозвучавшее сегодня из уст главы государства, связано с повышением налогов. Негативный эффект от повышения фискальной нагрузки в стране очевиден, а вот позитивный – пока нет, - заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он напомнил, что на повышение налогов власти пошли, чтобы направить дополнительные средства на ключевые сферы развития. «И если из экономики эти ресурсы вынули, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах», - указал Владимир Путин.

Чего-то особенно удивительного в том, что позитивных сдвигов от нацпроектов большинству россиян не видно, нет. Да и сам Владимир Путин на последней «Прямой линии» согласился с тем, что большинству россиян вообще не понятно, что представляют собой нацпроекты, и кто будет контролировать ход их реализации. Как заявлял в эфире НСН глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский, «нацпроекты считаются одной из удобнейших мишеней для расхищения средств. Несмотря на все виды контроля и внимания сверху, деньги тратятся внизу», - отмечал политолог.

Общий бюджет 12 национальных проектов, по данным ТАСС, составит 25,7 трлн рублей.

