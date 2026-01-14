СМИ: В ЕС признали необходимость диалога с Москвой ради мира на Украине
В политике Европейского союза в отношении конфликта вокруг Украины может произойти разворот от военной поддержки к дипломатии, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Итальянская газета пишет, что требование премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать диалог с Москвой находит отклик в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо признала неизбежность будущих переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, «мир на Украине зависит только от одного человека» — лидера РФ.
Это указывает на переосмысление подхода, который ранее был сосредоточен исключительно на военно-экономической помощи Киеву, надеясь, что это обеспечит безопасность, как самой Украины, так и Европы.
Тем временем, ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
