В Союзе налогоплательщиков определили оптимальный процент налога

Такая история правильная. Социально справедливая, дает возможность платить налоги и зарабатывать деньги. Россия очень аккуратно меняет правило налогообложения, потому что это хрупкий организм, который разрушить очень просто, а восстановить…..». – отметил эксперт.

В Госдуме заявили о необходимости дополнительных источников финансирования закупок дорогих лекарств для тяжелобольных детей. Так, предлагается увеличить налоговую нагрузку для богатых и сверхбогатых россиян, собирая на указанные цели около двух триллионов рублей в год. Автор инициативы, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести налог для сверхбогатых в 25%.

