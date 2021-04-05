В Союзе налогоплательщиков определили оптимальный процент налога

Введение прогрессивной шкалы налогообложения будет негативно воспринято обществом, предупредил на пресс-конференции НСН председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«В среднем, как показал опрос, люди готовы отдавать в виде налога 7% от своего дохода. При определении налога на самозанятых, как раз отталкивались от этой цифры, и сегодня налог составляет от 4% до 6%.

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Такая история правильная. Социально справедливая, дает возможность платить налоги и зарабатывать деньги. Россия очень аккуратно меняет правило налогообложения, потому что это хрупкий организм, который разрушить очень просто, а восстановить…..». – отметил эксперт.

В Госдуме заявили о необходимости дополнительных источников финансирования закупок дорогих лекарств для тяжелобольных детей. Так, предлагается увеличить налоговую нагрузку для богатых и сверхбогатых россиян, собирая на указанные цели около двух триллионов рублей в год. Автор инициативы, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил ввести налог для сверхбогатых в 25%.

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ФОТО: pixabay.com
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