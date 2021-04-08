Опрос: 36% россиян считают действующие налоги чрезмерными
Более трети граждан назвали действующие в России налоги чрезмерными, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РБК.
Так, 36% респондентов оценили налоги как чрезмерные, 52% назвали их недостаточными. При этом 1% опрошенных граждан считают, что налоговое бремя недостаточно.
Большинство россиян, отметивших высокие ставки налогов, представляют возрастную группу 25-34 года (49%). Среди граждан старше 60 лет о чрезмерности налогов заявили лишь 25%.
При этом только 65% респондентов знают о нынешней ставке налога на доходы (НДФЛ), в возрастной группе от 18 до 24 лет ее смогли назвать 49% опрошенных.
Кроме того, 42% респондентов заявили, что стали платить больше налогов, чем пять лет назад, 13% рассказали, что налогов стало меньше. При этом треть опрошенных заявили, что их доход сегодня вырос, а 27% респондентов отметили снижение заработка в последние пять лет.
Больше половины (51%) россиян платят НДФЛ через бухгалтерию своего работодателя, и лишь 8% граждан подают декларацию самостоятельно. Часть респондентов (9%) не платят подоходный налог, а 31% опрошенных заявили об отсутствии облагаемых НДФЛ доходов.
Согласно результатам опроса, среди имущественных налогов жители страны чаще всего в 2020 году платили за автомобиль (34%), квартиру (31%), земельный участок (27%). У 22% респондентов нет подлежащего налогообложению имущества, 12% не платят такой налог из-за льгот или по другим причинам.
В опросе ВЦИОМ, проведенном по телефону 2 марта, приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% для данной выборки не превышает 2,5%.
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