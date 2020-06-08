В дворники пойдут: Профсоюз мигрантов о приоритете россиян при трудоустройстве

Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН заявил, что работодатели и раньше стремились нанимать граждан РФ — это было проще. Сейчас у россиян должно быть преимущество в плане трудоустройства, согласен он.

«Что касается приоритета гражданам РФ, в принципе, и раньше такое было до того момента, пока не были введены патенты. Иностранные работники должны были получать разрешение на работу, а их работодатели перед этим должны были получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Чтобы получить это разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, нужно было доказать в службе занятости, что ты не можешь найти из числа российских безработных подходящую кандидатуру. И только после этого тебе подписывали документы. С вводом патентов стало немного по-другому. Патент оформляется без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Но всё равно российские власти живут в убеждении, что добросовестный работодатель сначала поищет среди россиян. Так не всегда бывает, даже бывает наоборот: берут не россиянина, а иностранца. Это зависит от работодателя.

Ясное дело, что сейчас в условиях роста безработицы нужно в первую очередь обращать внимание на коренных жителей, на граждан Российской Федерации — они должны быть трудоустроены», - сказал он.

Вместе с тем, Каримов допустил, что если кризис «прижмёт» очень сильно, то некоторые россияне снизят требования к условиям работы и пойдут даже на те вакансии, которые сейчас занимают трудовые мигранты.

«Раньше, в «мирное» время, не шли, а теперь непонятно, время покажет. Потому что многие граждане Российской Федерации потеряют свою работу. Найдут ли они аналогичную той, которую они делали, например, в офисе? Либо, если не найдут, то сколько они готовы ждать такого нового места, идентичного прежнему? Если они не готовы, то тогда они неизбежно будут «сползать» в сторону тех рабочих мест, которые пока ещё в массе своей занимают иностранные граждане. Это, в первую очередь, «грязные», небезопасные, плохо оплачиваемые рабочие места. На языке у всех крутится «дворник», но таких ещё много разных профессий — например, на стройке», - добавил собеседник НСН.

Как отмечают «Известия», сейчас российские законы не обязывают отдавать предпочтение гражданам РФ при найме. Но для ряда отраслей есть квоты. Например, в строительных организациях до 80% занятых могут быть иностранцами, в овощеводстве — до 50%, а аптекам и вовсе нельзя нанимать иностранцев.

Ранее в правительстве обсуждали возможность привлечения безработных к работам на стройке, к озеленению и благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

