В дворники пойдут: Профсоюз мигрантов о приоритете россиян при трудоустройстве
В условиях кризиса россияне могут согласиться и на «грязную» работу, которую обычно выполняют иностранные рабочие, заявил в эфире НСН глава Профсоюза трудящихся мигрантов.
Группа по вопросам государственной миграционной политики при администрации президента России обсуждает введение норм, которые обяжут работодателей отдавать приоритет гражданам РФ при найме на квалифицированную работу. Об этом пишут «Известия». Дискуссия идёт на фоне экономического кризиса, который, по оценкам экономистов, может спровоцировать рост безработицы в 2-3 раза относительно показателей «докоронавирусного» марта.
Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН заявил, что работодатели и раньше стремились нанимать граждан РФ — это было проще. Сейчас у россиян должно быть преимущество в плане трудоустройства, согласен он.
«Что касается приоритета гражданам РФ, в принципе, и раньше такое было до того момента, пока не были введены патенты. Иностранные работники должны были получать разрешение на работу, а их работодатели перед этим должны были получить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Чтобы получить это разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, нужно было доказать в службе занятости, что ты не можешь найти из числа российских безработных подходящую кандидатуру. И только после этого тебе подписывали документы. С вводом патентов стало немного по-другому. Патент оформляется без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Но всё равно российские власти живут в убеждении, что добросовестный работодатель сначала поищет среди россиян. Так не всегда бывает, даже бывает наоборот: берут не россиянина, а иностранца. Это зависит от работодателя.
Ясное дело, что сейчас в условиях роста безработицы нужно в первую очередь обращать внимание на коренных жителей, на граждан Российской Федерации — они должны быть трудоустроены», - сказал он.
Вместе с тем, Каримов допустил, что если кризис «прижмёт» очень сильно, то некоторые россияне снизят требования к условиям работы и пойдут даже на те вакансии, которые сейчас занимают трудовые мигранты.
«Раньше, в «мирное» время, не шли, а теперь непонятно, время покажет. Потому что многие граждане Российской Федерации потеряют свою работу. Найдут ли они аналогичную той, которую они делали, например, в офисе? Либо, если не найдут, то сколько они готовы ждать такого нового места, идентичного прежнему? Если они не готовы, то тогда они неизбежно будут «сползать» в сторону тех рабочих мест, которые пока ещё в массе своей занимают иностранные граждане. Это, в первую очередь, «грязные», небезопасные, плохо оплачиваемые рабочие места. На языке у всех крутится «дворник», но таких ещё много разных профессий — например, на стройке», - добавил собеседник НСН.
Как отмечают «Известия», сейчас российские законы не обязывают отдавать предпочтение гражданам РФ при найме. Но для ряда отраслей есть квоты. Например, в строительных организациях до 80% занятых могут быть иностранцами, в овощеводстве — до 50%, а аптекам и вовсе нельзя нанимать иностранцев.
Ранее в правительстве обсуждали возможность привлечения безработных к работам на стройке, к озеленению и благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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