Профсоюз мигрантов: Цифровой профиль уравняет граждан России с гастарбайтерами
Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов рассказал НСН, почему цифровой профиль мигрантов нарушает Конституцию России.
В Совете Федерации поддержали идею обязать мигрантов создавать свой цифровой профиль в специальном приложении на смартфоне. Как передает РИА «Новости», ранее эксперты предложили МВД разработать специальное приложение, которое иностранцы должны будут установить на свои смартфоны и в нем создать свой цифровой профиль. В нем должна будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие.
Теперь за создание такого профиля высказался сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, для тех мигрантов, кто находится в стране легально и имеет легальный источник дохода, установить это приложение «не составит труда».
Председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, почему такое приложение нарушает Конституцию России.
«При желании власти установят это приложение любому мигранту. Но мы надеемся, что государству хватит трезвости его не внедрять. Здесь налицо нарушение Конституции РФ. Предположим, Конституция не работает. Но какие дополнительные сведения можно почерпнуть из этого приложения? Если внести туда сведения о здоровье мигранта, это явное нарушение врачебной тайны. Но эти сведения и сейчас есть. Есть центральная база учета иностранных граждан, в которой записаны время приезда и выезда мигрантов, оформление патентов, устройство на работу. Если у мигрантов есть заболевания, им не оформят патент. Сведения у полиции есть. Судим – не судим тоже легко установить по полицейским каналам», - перечислил правозащитник.
По его мнению, приложение рассчитано не на мигрантов, а на граждан России.
«Мне как гражданину Российской Федерации кажется, что конечная цель этой инициативы – совсем не мигранты, а граждане России. Есть приложение «Мигрант». Потом появится предложение распространить его на внутренних мигрантов. А затем - на каждого взрослого от 18 лет. Тогда для граждан России введут рейтинг социального доверия, который сейчас хотят ввести для мигрантов. Вот такая цель», - заключил собеседник НСН.
Ранее Ренат Каримов рассказал в эфире НСН, хотят ли гастарбайтеры из стран бывшего СССР вернуться домой.
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