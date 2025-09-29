«В среднем ноутбук сегодня стоит 60-80 тысяч рублей, если мы говорим про обычные гаджеты. Если говорим про игровые, то цена составит 120 тысяч рублей и выше. Это мы говорим про устройства с достаточно большим экраном – 15 дюймов, с хорошей производительностью. Обычного ноутбука хватит и для игр, но стандартных, с обычной графикой. Такие ноутбуки покупают для всей семьи: поработать с нейросетями, презентацию в школу сделать, кино посмотреть. Можно уложиться и в 30-50 тысяч рублей, но придется жертвовать качеством картинки. Будет «подвывать» система охлаждения при сложных задачах, в целом будут немного другие материалы ноутбука, другая «начинка». Это выбор каждого. С Нового года и накануне праздника все опять подорожает. Поэтому лучше не затягивать, покупать ноутбук уже сейчас», - рассказал он.

По его словам, китайские аналоги сегодня агрессивно захватывают освободившийся рынок, такие модели стоят в два раза дешевле.

«У нас работает параллельный импорт, но такого разнообразия брендов и моделей все-таки нет. Конечно, многочисленные китайские производители с именем и без выходят и довольно агрессивно захватывают освободившийся рынок. Они не так сильно уступают в характеристиках. Произошло естественное замещение. Кто-то покупал ноутбуки HP, допустим, а потом узнал про китайский, который в два раза дешевле. Тут уже вопрос идет по железу. Кто-то разбирается в этом, но чаще всего нет. Постоянно выходят новые устройства, выбор сегодня большой. Если есть возможность спросить у кого-то совета, лучше это сделать при покупке ноутбука. Консультант зачастую получает процент с продажи определенного бренда, это надо учитывать», - добавил собеседник НСН.

