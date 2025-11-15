Эстония оплатит Starlink Украине
Минобороны Эстонии выделило 3,5 млн евро Украине на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, использование Starlink особенно важно, учитывая попытки Киева существенно нарастить количество подразделений БПЛА.
Певкур отметил, что закупка Starlink проводилась по просьбе украинской стороны. Глава Минобороны Эстонии назвал оплату систем связи «критически важной помощью» для Украины.
Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Sony снимет фильм про «Лабубу»
- СМИ: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple
- Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
- В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru