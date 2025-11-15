Эстония оплатит Starlink Украине

Москва делает все возможное, чтобы помочь россиянам из Прибалтики вернуться в родную страну Госдума может принять закон о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival Синоптик Тишковец предупредил москвичей о гололедице