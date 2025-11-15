Эстония оплатит Starlink Украине

Минобороны Эстонии выделило 3,5 млн евро Украине на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, использование Starlink особенно важно, учитывая попытки Киева существенно нарастить количество подразделений БПЛА.

Илон Маск заявил, что никогда не отключит Starlink на Украине

Певкур отметил, что закупка Starlink проводилась по просьбе украинской стороны. Глава Минобороны Эстонии назвал оплату систем связи «критически важной помощью» для Украины.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил, что в случае отключения системы спутникового интернета Starlink линия фронта ВСУ рухнет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

