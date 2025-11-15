Создательница «Телепузиков» назвала пустыми современные детские передачи

Современные детские передачи, которые показывают на видеохостинге YouTube, пусты и не развивают воображения у детей. Об этом заявила создательница британского детского телешоу «Телепузики» продюсер Энн Вуд, сообщила газета Guardian.

Продюсер признала, что многие не понимают «Телепузиков», однако ее шоу стало популярным, так как создавалось с учетом мнения детей и фокус-группах с их участием.

Нынешние передачи, по мнению Энн Вуд, являются «отвлекающим маневром» в пользу родителям, которым некогда уделить внимание детям.

Ранее врач-педиатр Светлана Кондратьева заявила, что мультики не рекомендуется показывать детям до трех лет, а позже все будет зависеть от активности использования гаджетов в целом. Об этом сообщила Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
