Создательница «Телепузиков» назвала пустыми современные детские передачи
Современные детские передачи, которые показывают на видеохостинге YouTube, пусты и не развивают воображения у детей. Об этом заявила создательница британского детского телешоу «Телепузики» продюсер Энн Вуд, сообщила газета Guardian.
Продюсер признала, что многие не понимают «Телепузиков», однако ее шоу стало популярным, так как создавалось с учетом мнения детей и фокус-группах с их участием.
Нынешние передачи, по мнению Энн Вуд, являются «отвлекающим маневром» в пользу родителям, которым некогда уделить внимание детям.
Ранее врач-педиатр Светлана Кондратьева заявила, что мультики не рекомендуется показывать детям до трех лет, а позже все будет зависеть от активности использования гаджетов в целом. Об этом сообщила Telegram-канал «Радиоточка НСН».
