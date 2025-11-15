В Госдуме начали обсуждать ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям

В Госдуме обсуждается возможность ограничить продажи безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отметил, что рост продаж такой продукции фиксируется на протяжении последних нескольких лет, в частности, ее закупают дети. Кроме того, безалкогольное пиво употребляют около 6% детей в возрасте 10-13 лет, к 16-17 годам этот показатель увеличивается до 21%.

Пить или не пить: В России поспорили о запрете алкоголя до 21 года

«Всё это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — пояснил вице-спикер.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что похожие на алкоголь продукты прививают детям с детства тягу к спиртному. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ГосдумаДетиПродажаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры