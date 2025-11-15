В Госдуме начали обсуждать ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям

«Всё это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — пояснил вице-спикер.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что похожие на алкоголь продукты прививают детям с детства тягу к спиртному. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

