В Госдуме начали обсуждать ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
В Госдуме обсуждается возможность ограничить продажи безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил, что рост продаж такой продукции фиксируется на протяжении последних нескольких лет, в частности, ее закупают дети. Кроме того, безалкогольное пиво употребляют около 6% детей в возрасте 10-13 лет, к 16-17 годам этот показатель увеличивается до 21%.
«Всё это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — пояснил вице-спикер.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что похожие на алкоголь продукты прививают детям с детства тягу к спиртному. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
