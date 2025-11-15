СМИ: Sony снимет фильм про «Лабубу»

Корпорация Sony приобрела права на съемки фильма про популярные игрушки «Лабубу». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Когда начнутся съемки ленты, пока неизвестно, однако, если картина будет успешной Sony планирует запустить франшизу.

Режиссер и продюсер будущего фильма пока не назначены, не сообщала о фильме про «Лабубу» и сама корпорация Sony.

Ранее продажи «Лабубу» в России сократились в три раза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/ Сергей Булкин
