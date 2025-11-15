Мосгорсуд отменял приговор экс-вице-губернатору Самарской области

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, который был признан виновным в хищении 3,8 млн рублей. Данное решение было принято в связи с истечением срока давности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О вынесении столичным Таганским судом обвинительного приговора в отношении Гендина стало известно 10 сентября. Бывший чиновник не признал свою вину. Гособвинение требовало назначить Гендину наказание в виде 8,5 года колонии.

Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по делу о хищении

По другому уголовному делу Гендина также обвиняют в хищении 100 млн рублей. Бывший вице-губернатор также не признает свою вину.

Ранее экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали на 25 лет отправить в колонию по делу о хищении более двух млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
