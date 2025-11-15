Мосгорсуд отменял приговор экс-вице-губернатору Самарской области

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, который был признан виновным в хищении 3,8 млн рублей. Данное решение было принято в связи с истечением срока давности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О вынесении столичным Таганским судом обвинительного приговора в отношении Гендина стало известно 10 сентября. Бывший чиновник не признал свою вину. Гособвинение требовало назначить Гендину наказание в виде 8,5 года колонии.