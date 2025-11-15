Мосгорсуд отменял приговор экс-вице-губернатору Самарской области
Мосгорсуд отменил обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, который был признан виновным в хищении 3,8 млн рублей. Данное решение было принято в связи с истечением срока давности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
О вынесении столичным Таганским судом обвинительного приговора в отношении Гендина стало известно 10 сентября. Бывший чиновник не признал свою вину. Гособвинение требовало назначить Гендину наказание в виде 8,5 года колонии.
По другому уголовному делу Гендина также обвиняют в хищении 100 млн рублей. Бывший вице-губернатор также не признает свою вину.
Ранее экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали на 25 лет отправить в колонию по делу о хищении более двух млрд рублей у МСП-банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпера Гуфа оштрафовали на 9000 рублей
- Певец Денис Клявер посоветовал смотреть советскую классику для новогоднего настроения
- В Смоленской области предложили запретить аборты в частных клиниках
- В Госдуме начали обсуждать ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям
- Мосгорсуд отменял приговор экс-вице-губернатору Самарской области
- Эстония оплатит Starlink Украине
- СМИ: Sony снимет фильм про «Лабубу»
- СМИ: Тим Кук может уйти с поста гендиректора Apple
- Российские войска атаковали военный аэродром ВСУ
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru