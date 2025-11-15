Фонд капремонта Москвы потребовал взыскать задолженность с телеведущего Гусмана

Столичный Фонд капитального ремонта потребовал взыскать с режиссера и телеведущего Юлия Гусмана задолженность. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Соответствующее заявление поступило мировому судье судебного участка района Лефортово. Размер задолженности составляет 4122 рубля.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал очередной иск о взыскании долга по коммунальным платежам к журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

