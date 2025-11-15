Рэпера Гуфа оштрафовали на 9000 рублей
Российского рэпера Алексея Долматова (известен как Гуф) оштрафовали на 9000 рублей за неуплату штраф, который был назначен за езду по выделенной линии. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка московского района Зюзино, сообщило РИА Новости.
Напомним, Гуфа оштрафовали на 4500 рублей 5 мая, музыкант ехал с водителем, так как его ранее лишили водительского удостоверения. Рэпер должен был до конца июля оплатить штраф, однако не сделал этого.
По данному факту в сентябре был составлен протокол. На то, чтобы выплатить 9000 рублей, у рэпера есть 60 дней после вступления постановления мирового судьи в силу.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
