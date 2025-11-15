Рэпера Гуфа оштрафовали на 9000 рублей

Российского рэпера Алексея Долматова (известен как Гуф) оштрафовали на 9000 рублей за неуплату штраф, который был назначен за езду по выделенной линии. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка московского района Зюзино, сообщило РИА Новости.

Напомним, Гуфа оштрафовали на 4500 рублей 5 мая, музыкант ехал с водителем, так как его ранее лишили водительского удостоверения. Рэпер должен был до конца июля оплатить штраф, однако не сделал этого.