В Смоленской области предложили запретить аборты в частных клиниках
Проведение абортов в частных клиниках планируют запретить власти Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин, сообщило издание РБК.
Аналогичное предложение высказывали власти Калининградской и Вологодской области, причем планировалось принять решение на законодательном уровне.
Проведение абортов во всей России предлагало запретить и Заксобрание Нижегородской области. По мнению авторов инициативы, это могло бы изменить уровень рождаемости в стране.
Всего добровольно сдали лицензии на проведение абортов частные медучреждении в 14 регионах. В целом от операции отказались более чем в 30 регионах.
Ранее Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
