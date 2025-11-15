В Смоленской области предложили запретить аборты в частных клиниках

Проведение абортов в частных клиниках планируют запретить власти Смоленской области. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин, сообщило издание РБК.

Аналогичное предложение высказывали власти Калининградской и Вологодской области, причем планировалось принять решение на законодательном уровне.

Гинеколог Серов: Делать аборты безопасно только в государственных клиниках

Проведение абортов во всей России предлагало запретить и Заксобрание Нижегородской области. По мнению авторов инициативы, это могло бы изменить уровень рождаемости в стране.

Всего добровольно сдали лицензии на проведение абортов частные медучреждении в 14 регионах. В целом от операции отказались более чем в 30 регионах.

Ранее Законодательное собрание Иркутской области в первом чтении приняло законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

