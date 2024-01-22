В Думу внесли законопроект, закрепляющий понятие «интересы ребенка»

Отмечается, что изменения предлагается внести в статью 57 Семейного кодекса РФ. Согласно документу, интересы ребенка заключаются в создании ему условий, которые необходимы для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Законопроект предлагает считать «наивысшими интересами ребенка» защиту его жизни и здоровья, а также сохранение детско-родительских отношений. Авторы инициативы считают, что в праве отсутствуют «должные механизмы определения интересов детей, а также механизмы их эффективной защиты».

Ранее сообщалось, что дефицит мест наблюдается в коррекционных школах России. В настоящее время в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ, а коррекционных – 1,5 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

