В Думу внесли законопроект, закрепляющий понятие «интересы ребенка»
Группа депутатов во главе с Дмитрием Кузнецовым («Справедливая Россия - За правду») внесли в Государственную Дума законопроект, который закрепляет в Семейном кодексе России понятие «интересы ребенка». Соответствующий документ размещен в думской базе данных.
Отмечается, что изменения предлагается внести в статью 57 Семейного кодекса РФ. Согласно документу, интересы ребенка заключаются в создании ему условий, которые необходимы для его жизни и благополучного развития в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.
Законопроект предлагает считать «наивысшими интересами ребенка» защиту его жизни и здоровья, а также сохранение детско-родительских отношений. Авторы инициативы считают, что в праве отсутствуют «должные механизмы определения интересов детей, а также механизмы их эффективной защиты».
Ранее сообщалось, что дефицит мест наблюдается в коррекционных школах России. В настоящее время в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ, а коррекционных – 1,5 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru