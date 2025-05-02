Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — указал глава американской дипломатии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение Украины к границам, зафиксированным в 1991 году, невозможно. По его словам, это понимают в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

