Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года

Глава Госдепа США Марко Рубио заявил Fox News, что Киев не сможет вернуться к границам 2014 года.

Глава Пентагона назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — указал глава американской дипломатии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возвращение Украины к границам, зафиксированным в 1991 году, невозможно. По его словам, это понимают в администрации президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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