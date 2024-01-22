Более 400 детских спектаклей поставят в РФ в Год семьи
Свыше 400 детских спектаклей будет поставлено в России в Год семьи. Кроме того, запланированы гастроли и фестивали детских театров, в том числе, самодеятельных. Мероприятия анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Среди наиболее заметных событий глава ведомства, в частности, назвала семейный фестиваль «Вера. Надежда. Любовь», подготовлены кинопремьеры по случаю Года семьи. Презентация состоялась на площадке «Знание. Лекторий» в рамках программы форума «Родные – Любимые» на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ.
Год семьи объявлен президентом РФ с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Всероссийский семейный форум «Родные – Любимые» стартовал 19 января. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это первое официальное событие Года семьи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru