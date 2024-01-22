Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах

Дефицит мест наблюдается в коррекционных школах России, в настоящее время в стране действуют 44 тысячи общеобразовательных школ, а коррекционных – 1,5 тысячи. Об этом заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Юлия Сачко, слова которой приводит РИА Новости.

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По ее словам, министерство работает в направлении улучшения ситуации. Сачко отметила, что ранее происходило широкое сокращение сети коррекционных школ, однако оно было остановлено.

Ранее сообщалось, что почти 70 детских садов и школ построили и ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ШколаРоссия

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