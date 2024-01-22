Минпросвещения заявило о дефиците мест в коррекционных школах

По ее словам, министерство работает в направлении улучшения ситуации. Сачко отметила, что ранее происходило широкое сокращение сети коррекционных школ, однако оно было остановлено.

Ранее сообщалось, что почти 70 детских садов и школ построили и ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

