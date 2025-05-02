СМИ: Зеленский шесть раз просил отказ на встречу с Лула да Силвой
Украинский лидер Владимир Зеленский послал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве шесть писем с просьбой о встрече, сообщает Metrópoles.
По данным издания, ответа он не получил. Официальное письменное приглашение Зеленского лежит на столе у бразильского лидера 1 год и 8 месяцев. Также Зеленский просил о встрече на саммите G20 в октябре 2024 года, но и тогда был проигнорирован.
Очередную просьбу о встрече Лула да Силва получил после того, как заявил, что планирует посетить Москву 9 мая. Украина пригласила его посетить Киев до визита в Москву, но и на это приглашение лидер Бразилии не ответил.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал к лидеру страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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