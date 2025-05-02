СМИ: Зеленский шесть раз просил отказ на встречу с Лула да Силвой

По данным издания, ответа он не получил. Официальное письменное приглашение Зеленского лежит на столе у ​​бразильского лидера 1 год и 8 месяцев. Также Зеленский просил о встрече на саммите G20 в октябре 2024 года, но и тогда был проигнорирован.

Очередную просьбу о встрече Лула да Силва получил после того, как заявил, что планирует посетить Москву 9 мая. Украина пригласила его посетить Киев до визита в Москву, но и на это приглашение лидер Бразилии не ответил.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался общаться с бывшим премьер-министром Италии Массимо д’Алемой, который приехал к лидеру страны по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

