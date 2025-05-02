Развожаев: Над Севастополем сбито более десяти беспилотников
2 мая 202504:01
Силы противовоздушной обороны России отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора города Михаила Развожаева.
По его словам, сбиты более десяти летательных аппаратов. Они ликвидированы над морем. Жителям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Ранее жители Севастополя, Евпатории и Симферополя сообщили о звуках пролетающих беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Развожаев: Над Севастополем сбито более десяти беспилотников
- Количество поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4 тысячи
- Вэнс заявил, что отставка Уолтца не связана со скандальным чатом в Signal
- В Госдуме предложили ежегодно индексировать налоговые вычеты для россиян
- СМИ: ВСУ атаковали Крым
- Пушков: ЕС создает российскую угрозу для оправдания крупных трат на Украину
- Госдума: Сделка по ресурсам усилит зависимость Киева от США
- Франция: ЕС хочет согласовать с США новые антироссийские санкции
- Уолтца назначат постпредом США при ООН
- Сальдо: В Алешках эвакуируют тела погибших после удара ВСУ по рынку
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru