Развожаев: Над Севастополем сбито более десяти беспилотников

По его словам, сбиты более десяти летательных аппаратов. Они ликвидированы над морем. Жителям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее жители Севастополя, Евпатории и Симферополя сообщили о звуках пролетающих беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

