Развожаев: Над Севастополем сбито более десяти беспилотников

Силы противовоздушной обороны России отражают попытку атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора города Михаила Развожаева.

Над территорией России сбили 91 украинский беспилотник

По его словам, сбиты более десяти летательных аппаратов. Они ликвидированы над морем. Жителям города рекомендовано сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее жители Севастополя, Евпатории и Симферополя сообщили о звуках пролетающих беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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