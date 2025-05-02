СМИ: США отправляют Киеву F-16 со «свалки»

Журнал пишет, что данные самолеты были сняты с вооружения США и не пригодны для полетов. При этом в истребителях отсутствуют критически важные компоненты, такие как двигатель или радар.

Ранее стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

