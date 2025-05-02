СМИ: США отправляют Киеву F-16 со «свалки»
2 мая 202506:17
Американские власти отправляют Киеву списанные F-16 со «свалки» на авиабазе Девис-Монтен в качестве источника запчастей, сообщает The War Zone.
Журнал пишет, что данные самолеты были сняты с вооружения США и не пригодны для полетов. При этом в истребителях отсутствуют критически важные компоненты, такие как двигатель или радар.
Ранее стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru