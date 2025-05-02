Количество поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4 тысячи
2 мая 202503:25
В Стамбуле после землетрясения повреждено более 4,2 тысячи зданий, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
По его словам, оценка ущерба продолжается.
Ранее стало известно, что россияне отменили 30% туров в Стамбул из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru