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Количество поврежденных при землетрясении в Стамбуле зданий превысило 4 тысячи

Ранее стало известно , что россияне отменили 30% туров в Стамбул из-за землетрясения. Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в Мраморном море у берегов Стамбула 23 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

По его словам, оценка ущерба продолжается.

В Стамбуле после землетрясения повреждено более 4,2 тысячи зданий, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

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