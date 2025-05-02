Вэнс заявил, что отставка Уолтца не связана со скандальным чатом в Signal

Американский лидер Дональд Трамп не перестал доверять бывшему помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, который был предложен в качестве постпреда при ООН, сообщил Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

Уолтца назначат постпредом США при ООН

«Президенту на самом деле нравится Уолтц», — сказал вице-президент. Отмечается, что случившееся с Уолтцем – «это не увольнение». Трамп считает, что Уолтц принесет больше пользы на посту постпреда при ООН.

Ранее стало известно, что причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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