Вэнс заявил, что отставка Уолтца не связана со скандальным чатом в Signal

«Президенту на самом деле нравится Уолтц», — сказал вице-президент. Отмечается, что случившееся с Уолтцем – «это не увольнение». Трамп считает, что Уолтц принесет больше пользы на посту постпреда при ООН.

Ранее стало известно, что причиной отставки Уолтца является резонансный случай, когда в секретный чат в мессенджере Signal, в котором обсуждались авиаудары по йеменским хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

