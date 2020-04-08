В Думе считают, что режим нерабочих дней грозит ростом безработицы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рассказал об опасности роста безработицы и снижения зарплат в связи режимом оплачиваемых нерабочих дней.
В ближайший месяц, каждая вторая компания отправит своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а каждая третья будет вынуждена сократить зарплаты сотрудников. Об этом сообщает Центр стратегических разработок (ЦСР), ведущий мониторинг состояния деловой среды в стране.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН рассказал о наиболее уязвимых категориях граждан из-за нерабочих дней, введённых президентом в противодействии пандемии коронавируса.
«Изменения заработной платы является изменением существенных условий труда и, в соответствии с нормами трудового кодекса, работник должен быть письменно уведомлён за месяц. Но мы хорошо знаем, что у людей часто бывает сдельщина или высокая доля премий. А премии это заработок ситуативный и урезание зарплаты, за счёт этих премиальных долей, возможно, и законодательству не противоречит. Поэтому профсоюзы всегда и боролись за увеличение доли оклада. Также часть компаний отправляет своих работников по 121-й статье трудового кодекса на 2/3 тарифа в режим простоя по вине работодателя. В этой части указ президента и трудовой кодекс не совсем гармонируют между собой. И в наиболее уязвимом положении оказались неофициально занятые работники. Их очень много. Это все строители, продавцы, сельхозрабочие и транспортный сектор. Потому что у них нет трудовых договоров вообще, и их сейчас миллионами отправили домой без всякого содержания. Я в связи с этим, на встрече нашей фракции с Мишустиным, предложил учитывать самоизоляцию как в случае больничного листа, на что премьер сказал, что они должны месяц-два подумать и только в мае-июне будут готовы отреагировать, так как им надо посчитать. Сейчас вся эта ситуация опасна качественным ростом безработицы, который приведёт к снижению зарплат в официальном сегменте занятости, потому что значительно возрастёт конкуренция на рынке труда», - сообщил он.
Накануне в СМИ появилось предложение от анонимного губернатора, вернуть в России рабочие субботы, чтобы смягчить последствия экономического кризиса, о чём написали «Ведомости», и Олег Шеин в беседе с НСН раскритиковал это предложение, рассказав о пагубных последствиях к которым оно может привести.
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