В Госдуме оценили идею вернуть в Россию шестидневную рабочую неделю

Губернатор, чьё имя не называется, предложил вернуть в России рабочие субботы, чтобы смягчить последствия экономического кризиса, сообщают «Ведомости».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН раскритиковал это предложение и рассказал о последствиях, к которым оно может привести.

«Это предложение не соответствует Конституции, Трудовому кодексу и международным конвенциям о защите прав работников, которые наша страна подписала ещё в советские времена. Но самое главное, что это предложение не соответствует ни уму, ни разуму. Есть очень высокая безработица и это означает, что если кто-то начинает работать сверхурочно, то кому-то другому работы просто не хватит. Если какая-то часть работников начнёт трудиться по выходным дням, то другую часть работников придётся увольнять. То есть это предложение влечёт за собой рост безработицы в России», - сказал Шеин.

Отметим, что крупнейшие российские банки, в связи с пандемией коронавируса, начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат свои сотрудникам. Выдача начнётся уже 8 апреля, а Центробанк направит на эти цели 150 млрд рублей, пишет РИА ФАН.

