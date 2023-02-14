В Думе предложили вне очереди предоставлять место в детсаду неполным семьям

Депутаты Сардана Авксентьева и Олег Леонов внесли в Думу законопроект, который позволит детям родителей-одиночек внеочередно получать место в детском саду.

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Авксентьева уточнила, что предложенным законопроектом депутаты хотят облегчить жизнь одиноким родителям, которым бы не пришлось тратить весомую часть дохода на частные детские сады.

Если родитель не выходит из декрета, то рабочее место будет утеряно, в то время как родитель-одиночка, у которого нет возможности устроить ребенка в детский садик, вынужден оставаться дома с ребенком, отметила депутат.

Ранее президент России Путин распорядился ликвидировать в стране очереди в детсады во всех российских регионах.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Детский СадДети
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