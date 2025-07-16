В Бирюлево ввели карантин из-за случая бешенства у домашней кошки
На востоке Москвы введен карантин после подтвержденного случая бешенства у домашнего животного. Об этом сообщили в пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина.
Ограничения были установлены с 9 июля на территории района Бирюлево Восточное. Эпизоотическим очагом признано жилое помещение на улице Михневская, где проживала заболевшая кошка. Зоной неблагополучия объявлен участок, ограниченный улицами Михневская, Лебедянская, Липецкая и Загорьевским проездом.
Согласно распоряжению городских властей, на период действия карантина, который продлится до 6 сентября, запрещено проведение массовых мероприятий с участием животных, а также их отлов для зоопарков, приютов и иных организаций.
Как уточнили в одной из московских ветеринарных клиник, заболевание было выявлено у домашней кошки, которая содержалась в условиях свободного выгула на дачном участке. Животное не имело прививки от бешенства, что могло способствовать заражению, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru