Бахрейн отказался передавать Украине ракеты для комплексов Patriot

Бахрейн не рассматривает возможность передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставляемых королевству Соединенными Штатами. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр страны Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам принца, передача вооружений Киеву на текущем этапе исключена в связи с тем, что Бахрейн сам испытывает необходимость в наличии этих систем для обеспечения собственной безопасности, отмечает RT.

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Американский президент в свою очередь подчеркнул, что у Бахрейна имеется значительное количество ракет, однако не стал комментировать возможность их дальнейшего перераспределения.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США продолжат поставки вооружения Украине, если европейские союзники возьмут на себя расходы по финансированию этих поставок. По его словам, координация помощи будет осуществляться через НАТО, а в пакет может войти до 17 зенитных комплексов Patriot, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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