Бахрейн отказался передавать Украине ракеты для комплексов Patriot

Бахрейн не рассматривает возможность передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставляемых королевству Соединенными Штатами. Об этом заявил наследный принц и премьер-министр страны Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По словам принца, передача вооружений Киеву на текущем этапе исключена в связи с тем, что Бахрейн сам испытывает необходимость в наличии этих систем для обеспечения собственной безопасности, отмечает RT.