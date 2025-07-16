Пожар уничтожил сцену фестиваля Tomorrowland в Бельгии

На территории музыкального фестиваля Tomorrowland в Бельгии произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорела центральная сцена, сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, инцидент сопровождался серией взрывов и несанкционированным запуском пиротехники.

Возгорание началось за несколько дней до официального открытия фестиваля — 18 июля. По словам свидетелей, пламя охватило декорации, включая масштабные скульптуры в виде львов и замков, которые были частью шоу-программы. Сценическая конструкция, ставшая визитной карточкой фестиваля, была полностью уничтожена.

В Калифорнии площадь лесного пожара превысила 28 тысяч га

Организаторы пока не уточняют, как пожар повлияет на проведение мероприятия, однако возникшие разрушения могут поставить под угрозу его проведение в намеченные сроки.

Tomorrowland — один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире, ежегодно проходящий в бельгийском городе Бум. В разные годы на его сцене выступали такие артисты, как David Guetta, Swedish House Mafia, Paul van Dyk и другие мировые звезды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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