Пожар уничтожил сцену фестиваля Tomorrowland в Бельгии
На территории музыкального фестиваля Tomorrowland в Бельгии произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорела центральная сцена, сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, инцидент сопровождался серией взрывов и несанкционированным запуском пиротехники.
Возгорание началось за несколько дней до официального открытия фестиваля — 18 июля. По словам свидетелей, пламя охватило декорации, включая масштабные скульптуры в виде львов и замков, которые были частью шоу-программы. Сценическая конструкция, ставшая визитной карточкой фестиваля, была полностью уничтожена.
Организаторы пока не уточняют, как пожар повлияет на проведение мероприятия, однако возникшие разрушения могут поставить под угрозу его проведение в намеченные сроки.
Tomorrowland — один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире, ежегодно проходящий в бельгийском городе Бум. В разные годы на его сцене выступали такие артисты, как David Guetta, Swedish House Mafia, Paul van Dyk и другие мировые звезды, передает «Радиоточка НСН».
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