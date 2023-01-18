Путин распорядился в 2023 году ликвидировать в РФ очереди в детсады
Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в 2023 году необходимо ликвидировать очереди в детсады во всех российских регионах, сообщает ТАСС.
Он отметил, что на данный момент соответствующие потребности удовлетворены на 100% только 64 субъектах страны.
«Думаю, что в этом году, — в следующем точно, желательно в этом, — по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — подчеркнул глава государства.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2022 года в столице построили 29 детсадов и 18 школьных зданий, сообщает RT.
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