Путин распорядился в 2023 году ликвидировать в РФ очереди в детсады

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уже в 2023 году необходимо ликвидировать очереди в детсады во всех российских регионах, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что на данный момент соответствующие потребности удовлетворены на 100% только 64 субъектах страны.

«Думаю, что в этом году, — в следующем точно, желательно в этом, — по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — подчеркнул глава государства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2022 года в столице построили 29 детсадов и 18 школьных зданий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыРоссияВладимир ПутинДетский Сад
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