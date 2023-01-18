«Надо наверстывать»: В Госдуме потребовали строить больше детсадов

Президент Владимир Путин распорядился в этом, максимум в следующем году ликвидировать очереди в детсады по всей стране. Вторыгина напомнила, что проблема с нехваткой мест возникла после передачи в 90-ых годах зданий детских садов и школ бизнесу.

«Строим сейчас новые школы, детские сады, открываем ясельные группы, но демографическая ситуация такова, что не хватает помещений в регионах. Вспомните 90-е годы, когда закрывали учреждения, а помещения передавали бизнесу, вот отсюда и проблемы в регионах. Надо наверстывать, ведь в советское время проблем таких не знали. Нужно продолжать федеральную программу по строительству детских садов и школ», - сказала Вторыгина.

Собеседница НСН отметила, что есть проблема и с кадрами.

«Во многих регионах не было ясельных групп, чтобы не только с трех лет ребенок мог пойти в сад. Поэтому нужны педагоги, воспитатели», - резюмировала Вторыгина.

Ранее социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» рассказывал о том, что после обращений журналистов программы в министерство культуры и к губернатору Подмосковья удалось спасти музыкальную школу в деревне Софьино.

