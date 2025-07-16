Посещаемость ресторанов Москвы этим летом осталась на прежнем уровне, при этом люди перестали готовить дома, а супермаркеты переориентируются на доставку, заявил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее стало известно, что в первой половине 2025 года спрос на франшизы ресторанных концепций сократился на 4%. По данным «Коммерсанта», самое заметное падение коснулось заведений японской кухни и точек «кофе с собой». Бухаров объяснил, с чем это связано.