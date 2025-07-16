«Играют с доставкой»: Как ударили по ресторанам новые концепции супермаркетов

Сокращение спроса на ресторанные франшизы связано с увеличением спроса на доставку из супермаркетов, объяснил в интервью НСН Игорь Бухаров.

Посещаемость ресторанов Москвы этим летом осталась на прежнем уровне, при этом люди перестали готовить дома, а супермаркеты переориентируются на доставку, заявил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее стало известно, что в первой половине 2025 года спрос на франшизы ресторанных концепций сократился на 4%. По данным «Коммерсанта», самое заметное падение коснулось заведений японской кухни и точек «кофе с собой». Бухаров объяснил, с чем это связано.

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«На наш рынок приходит ретейл, который в том числе занимается готовой продукцией и доставкой. Объемы доставки увеличиваются, люди не ходят в рестораны, и все считают: а зачем нам открывать ресторан, если у нас потребитель покупает это все по доставке из соседнего супермаркета? Концепция меняется. Большие супермаркеты сегодня никому не нужны. Будут открываться магазины у дома, половина из которых будет кафе, а половина - магазины с продуктами первой необходимости. Остальное доставка», - разъяснил Бухаров.

При этом он указал на проблемы ресторанного бизнеса в Москве.

«Летом в столичном регионе не было спада или подъема, всё как всегда. Процесс идет, просто достаточно много проблем, связанных с помещениями, если мы берем Москву. Второе – это кадры, а также покупательная способность населения. Дома уже никто не готовит, потому что не умеют. Дальше возникает вопрос - если дорого в ресторане, пытаются поиграть с доставкой», - заключил собеседник НСН.

Глава Роскачества Максим Протасов ранее сообщил, что в России появится аналог гида «Мишлен» для оценки отечественных ресторанов, отмечает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:МагазиныРесторан

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