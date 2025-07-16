Путин не поддержал идею выдавать жилье по программе до рождения ребёнка

Президент России Владимир Путин не согласился с предложением расширить условия программы «Молодая семья», позволяя выдавать льготную ипотеку до рождения ребенка. С инициативой выступил сотрудник Магнитогорского металлургического комбината во время рабочей поездки главы государства в Челябинскую область.

Во время общения с работниками ММК один из молодых специалистов рассказал, что недавно вступил в брак, однако с супругой пока откладывают рождение детей, поскольку не подходят под действующие условия программы поддержки молодых семей. Он предложил предоставлять меры господдержки авансом — на основании планов по рождению ребенка в ближайшие годы.

Средний возраст российских молодоженов вырос за пять лет почти на 3 года

Комментируя инициативу, Путин в шутку назвал собеседника «хитрюгой» и напомнил, что право на участие в льготной программе возникает только после появления ребенка. Президент подчеркнул, что государственная поддержка семьи в России выстраивается поэтапно — от беременности и до достижения ребенком 17-летнего возраста.

В числе уже действующих механизмов он перечислил комплексную систему помощи, охватывающую медицинское сопровождение, пособия, налоговые и ипотечные льготы, а также инфраструктурные меры в сфере образования и досуга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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