Путин не поддержал идею выдавать жилье по программе до рождения ребёнка

Президент России Владимир Путин не согласился с предложением расширить условия программы «Молодая семья», позволяя выдавать льготную ипотеку до рождения ребенка. С инициативой выступил сотрудник Магнитогорского металлургического комбината во время рабочей поездки главы государства в Челябинскую область.

Во время общения с работниками ММК один из молодых специалистов рассказал, что недавно вступил в брак, однако с супругой пока откладывают рождение детей, поскольку не подходят под действующие условия программы поддержки молодых семей. Он предложил предоставлять меры господдержки авансом — на основании планов по рождению ребенка в ближайшие годы.