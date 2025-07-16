Путин не поддержал идею выдавать жилье по программе до рождения ребёнка
Президент России Владимир Путин не согласился с предложением расширить условия программы «Молодая семья», позволяя выдавать льготную ипотеку до рождения ребенка. С инициативой выступил сотрудник Магнитогорского металлургического комбината во время рабочей поездки главы государства в Челябинскую область.
Во время общения с работниками ММК один из молодых специалистов рассказал, что недавно вступил в брак, однако с супругой пока откладывают рождение детей, поскольку не подходят под действующие условия программы поддержки молодых семей. Он предложил предоставлять меры господдержки авансом — на основании планов по рождению ребенка в ближайшие годы.
Комментируя инициативу, Путин в шутку назвал собеседника «хитрюгой» и напомнил, что право на участие в льготной программе возникает только после появления ребенка. Президент подчеркнул, что государственная поддержка семьи в России выстраивается поэтапно — от беременности и до достижения ребенком 17-летнего возраста.
В числе уже действующих механизмов он перечислил комплексную систему помощи, охватывающую медицинское сопровождение, пособия, налоговые и ипотечные льготы, а также инфраструктурные меры в сфере образования и досуга, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru