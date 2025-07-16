«Фермеры не пострадали»: Кого коснулось разорение птицеводства в России

Разорение птицеводческих предприятий в России обошло стороной мелкие фермерские хозяйства, которые всегда находят рынок сбыта, сказал НСН Александр Шипулин.

Падение цен на яйца и снижение рентабельности птицеводства меньше всего коснулось небольших фермерских хозяйств, работающих на себя или на продажу, а вот крупные хозяйства испытывают серьезные проблемы. Об этом НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.

В регионах начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса, сообщило издание «Известия». Так, резонансные случаи произошли в Краснодарском крае и Удмуртии. По словам Шипулина, убытки терпят в основном крупные хозяйства.

Цена десятка яиц в РФ опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

«Этот вопрос поднял позавчера вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. Мы по его заданию собрали все сведения, кто, где и как в регионе занимается курами в промышленном масштабе. Я поднимал этот разговор еще восемь или девять назад и ратовал за повсеместное создание небольших ферм, это безопаснее, чем открывать крупные предприятия. Фермерские хозяйства, которые работают в небольших масштабах, семейные формы производства (для себя или на продажу) в этой ситуации не испытывают проблем, они находят рынок сбыта, то же самое касается производителей молока. Проблемы испытывают крупные хозяйства», — сказал Шипулин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что стоимость десятка яиц в России составила менее ста рублей впервые с 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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