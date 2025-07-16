Падение цен на яйца и снижение рентабельности птицеводства меньше всего коснулось небольших фермерских хозяйств, работающих на себя или на продажу, а вот крупные хозяйства испытывают серьезные проблемы. Об этом НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.

В регионах начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса, сообщило издание «Известия». Так, резонансные случаи произошли в Краснодарском крае и Удмуртии. По словам Шипулина, убытки терпят в основном крупные хозяйства.