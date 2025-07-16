ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удары были нанесены по пяти приграничным районам, один мирный житель получил ранения.
Наиболее серьезный удар пришелся по поселку Разумное Белгородского района, где в результате взрыва дрона пострадал мужчина. В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства. В Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, детонация FPV-дрона привела к повреждению кровли, заборов и других элементов частных домов.
В селе Дунайка взрыв произошел во дворе домовладения. В городе Шебекино в частном доме выбиты окна, посечены фасад, забор, хозяйственные постройки и автомобиль. Также сообщается, что в селе Новая Таволжанка был поражен легковой автомобиль, а в селе Долгое — частный дом.
В селе Борисовка Волоконовского района в результате удара дрона была повреждена линия газоснабжения. По словам Гладкова, аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru