ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, удары были нанесены по пяти приграничным районам, один мирный житель получил ранения.

Наиболее серьезный удар пришелся по поселку Разумное Белгородского района, где в результате взрыва дрона пострадал мужчина. В селе Бессоновка на территорию одного из предприятий были сброшены два взрывных устройства. В Грайворонском округе, в селе Гора-Подол, детонация FPV-дрона привела к повреждению кровли, заборов и других элементов частных домов.