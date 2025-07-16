В Госдуме объяснили, когда за использование VPN и YouTube может грозить штраф

Использование VPN-сервисов на территории России не запрещено, и административная ответственность за сам факт их применения не предусмотрена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он пояснил, что ответственность может наступать лишь в случае, если пользователь целенаправленно обращается к материалам, признанным экстремистскими, и эти действия удастся квалифицировать как совершенные с умыслом. В частности, речь может идти о намеренном поиске и воспроизведении запрещенных видеозаписей или музыкальных треков, включенных в официальный перечень экстремистских материалов.