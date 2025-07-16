В Госдуме объяснили, когда за использование VPN и YouTube может грозить штраф

Использование VPN-сервисов на территории России не запрещено, и административная ответственность за сам факт их применения не предусмотрена. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он пояснил, что ответственность может наступать лишь в случае, если пользователь целенаправленно обращается к материалам, признанным экстремистскими, и эти действия удастся квалифицировать как совершенные с умыслом. В частности, речь может идти о намеренном поиске и воспроизведении запрещенных видеозаписей или музыкальных треков, включенных в официальный перечень экстремистских материалов.

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Боярский подчеркнул, что штрафы возможны лишь при наличии доказанного умысла — например, если пользователь целенаправленно ищет и воспроизводит запрещенные музыкальные композиции или видеозаписи. В этом случае может быть зафиксировано нарушение законодательства.

Слухи о возможной проверке мобильных устройств граждан со стороны полиции или других служб депутат назвал беспочвенными. Он опроверг сообщения о якобы готовящихся досмотрах смартфонов сотрудниками ГИБДД или полицейскими в поисках запрещенного контента. Он также отметил, что правоохранительные органы при рассмотрении подобных дел будут руководствоваться официальными перечнями экстремистских материалов, публикуемыми на сайте Минюста, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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