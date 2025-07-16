Драпеко призвала показать американцам российское кино про спорт
Зрителям в США можно показывать не только старые отечественные фильмы, сказала НСН Елена Драпеко.
Зрителей в США могут заинтересовать современные российские фильмы про спорт, такие как «Движение вверх» и «Легенда №17», а также картины, которые были представлены на международных фестивалях. Об этом НСН заявила киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко.
Фильм «Москва слезам не верит» вполне мог бы стать частью программы культурного обмена между Россией и США. Такое мнение выразил руководитель Союза театральных деятелей России, народный артист Владимир Машков, сообщило агентство ТАСС. Драпеко предложила свои варианты картин.
«Конечно, можно показать “Москва слезам не верит”, но у нас есть и другие хорошие фильмы, в частности, наше современное кино — “Легенда №17”, “Движение вверх” (в США любят спорт). Это хорошо снятое кино. Можно показать те фильмы, которые были на международных фестивалях, например, “Ледокол”. Американцы и сами могут сказать, какие фильмы хотят посмотреть, они же изучают наше кино, у них могут быть иные предпочтения. В США разное кино, у них всегда было пять хороших голливудских фильмов в год (мне, например, нравятся “День независимости”, “Пятый элемент”), равно как в СССР и России», — сказала Драпеко.
Ранее народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на прокат голливудской продукции на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru