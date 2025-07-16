«Конечно, можно показать “Москва слезам не верит”, но у нас есть и другие хорошие фильмы, в частности, наше современное кино — “Легенда №17”, “Движение вверх” (в США любят спорт). Это хорошо снятое кино. Можно показать те фильмы, которые были на международных фестивалях, например, “Ледокол”. Американцы и сами могут сказать, какие фильмы хотят посмотреть, они же изучают наше кино, у них могут быть иные предпочтения. В США разное кино, у них всегда было пять хороших голливудских фильмов в год (мне, например, нравятся “День независимости”, “Пятый элемент”), равно как в СССР и России», — сказала Драпеко.

Ранее народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на прокат голливудской продукции на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

