Экс-адвокатам блогера Митрошиной запросили сроки за мошенничество

Уточняется, что Ольгу Гольцеву и Алису Волхову обвиняют в крупном мошенничестве. Следствие считает, что они в течение нескольких лет запугивали Митрошину и обманным путём получили от неё 41 млн рублей.

В частности, юристы убеждали блогера в наличии проблем с бухгалтерией, а за их урегулирование требовали деньги. В реальности вопросов, требующих подобного решения, не существовало, равно как и «чёрных списков» администрации президента, исключению Митрошиной из которых обещали поспособствовать экс-адвокаты.

Сторона обвинения запросила для Гольцевой пять с половиной лет лишения свободы, а для Волховой – шесть лет колонии со штрафом в размере миллиона рублей и трёхлетним запретом на адвокатскую деятельность.

Ранее суд признал Митрошину виновной по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ец три года лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

