Экс-адвокатам блогера Митрошиной запросили сроки за мошенничество
Бывшим адвокатам блогера Александры Митрошиной запросили реальные сроки. Как сообщает РЕН ТВ, дело рассматривается в Савеловском суде Москвы.
Уточняется, что Ольгу Гольцеву и Алису Волхову обвиняют в крупном мошенничестве. Следствие считает, что они в течение нескольких лет запугивали Митрошину и обманным путём получили от неё 41 млн рублей.
В частности, юристы убеждали блогера в наличии проблем с бухгалтерией, а за их урегулирование требовали деньги. В реальности вопросов, требующих подобного решения, не существовало, равно как и «чёрных списков» администрации президента, исключению Митрошиной из которых обещали поспособствовать экс-адвокаты.
Сторона обвинения запросила для Гольцевой пять с половиной лет лишения свободы, а для Волховой – шесть лет колонии со штрафом в размере миллиона рублей и трёхлетним запретом на адвокатскую деятельность.
Ранее суд признал Митрошину виновной по статье о легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ец три года лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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