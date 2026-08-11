«Роскосмос» покажет частичное солнечное затмение в прямом эфире

В сообщении говорится, что прямая трансляция будет организована в партнёрстве с «Яндекс Погодой».

«Наблюдательной площадкой станет Лахта Центр — самое высокое здание России и Европы», - указали в «Роскосмосе».

Отмечается, что после окончания эфира запись будет доступна в соцсетях госкорпорации и на «Кинопоиске».

Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что 12 августа Луна закроет около 12% диаметра солнечного диска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

