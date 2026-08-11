«Роскосмос» покажет частичное солнечное затмение в прямом эфире
«Роскосмос» 12 августа покажет в прямом эфире трансляцию частичного солнечного затмения. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
В сообщении говорится, что прямая трансляция будет организована в партнёрстве с «Яндекс Погодой».
«Наблюдательной площадкой станет Лахта Центр — самое высокое здание России и Европы», - указали в «Роскосмосе».
Отмечается, что после окончания эфира запись будет доступна в соцсетях госкорпорации и на «Кинопоиске».
Ранее в Институте космических исследований Российской академии наук заявили, что 12 августа Луна закроет около 12% диаметра солнечного диска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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