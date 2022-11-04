Путин разрешил мобилизовать россиян с непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений

После внесения изменений в пункт 4 статьи 17 не подлежат мобилизации граждане с неснятой или непогашенной судимостью, совершившие определенные преступления.

По- прежнему невозможно призывать россиян, осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Также ограничение для мобилизации распространяются на не отбывших наказание за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство.

Норма не коснется обвиненных в госизмене, шпионаже, посягательстве на жизнь государственного деятеля, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства.

Граждане, нападавшие на лица или учреждения, пользующиеся международной защитой, также не будут мобилизованы.

Ранее в Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

