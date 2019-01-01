Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Половина жителей России получают зарплату менее 34 с половиной тысяч рублей, что является медианным значением оплаты труда. Об этом говорят данные Росстата за апрель 2019 года. Речь идет о заработной плате сотрудников средних и крупных предприятий.

Специалисты отмечают, что медианная зарплата — это уровень оплаты труда, при котором 50% работников получают больше, а 50% - меньше. При этом оно значительно ниже средней зарплаты по стране — 47 657 рублей и приближено к отражению зарплаты большей части населения.

По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой.

К примеру, столице средняя зарплата составляет 96 тысяч рублей, а медиана меньше на 31,2%, то есть, 66 тысяч рублей. В Сахалинской области этот разрыв составляет 28,8%: 88 тысяч против 62,6 тысячи рублей.